Einen Tag nach der Ernennung der neuen Premierministerin Liz Truss musste Queen Elizabeth II. ein anderes wichtiges Treffen verschieben.

Das persönliche Treffen mit Liz Truss (47) und deren Ernennung zur neuen Premierministerin am vergangenen Dienstag hat Queen Elizabeth II. (96) noch wahrnehmen können - wenn auch erstmals nicht im Buckingham Palast, sondern auf Schloss Balmoral. Ein wichtiges Meeting am darauffolgenden Mittwoch habe die Monarchin jedoch verschieben müssen, wie unter anderem "CNN" vermeldet. Dies sei - wie zuletzt schon häufiger - auf Empfehlung ihrer Ärzte geschehen: "Nach einem ereignisreichen Tag gestern hat Ihre Majestät den Rat ihrer Ärzte akzeptiert, sich auszuruhen."

Eigentlich hätte sich die Queen am Mittwoch per Videoschalte mit ihrem sogenannten Privy Council zusammenfinden sollen. Bei dem Kronrat handelt es sich um eine Gruppe von Spitzenpolitikern, die als offizielle Berater der Monarchin gelten. Das verschobene Treffen ist von großer Bedeutung: Truss hätte dabei ihren Schwur als neue Premierministerin ableisten sollen, zudem wären neue Kabinettsminister vereidigt worden. Wann dies nachgeholt werden soll, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Nicht nur Prinz Charles sorgt sich

Dass erstmals in der langen Regentschaft von Queen Elizabeth II. der schottische Sitz Balmoral zur Ernennung des neuen Premiers diente, hatte bereits mit der "eingeschränkten Mobilität" der Königin zu tun. Auch den traditionsreichen Highland Games konnte sie in diesem Jahr nicht beiwohnen. Laut "The Sun" soll Prinz Charles (73) seine Mutter aus Sorge fast täglich besuchen. Die Queen befindet sich seit dem 21. Juli in Schottland.

Schon zu Beginn ihres Urlaubs machten sich Beobachter Sorgen. Denn traditionell wird die Queen mit einer Begrüßungszeremonie auf Schloss Balmoral willkommen geheißen. Doch dieses Event wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen fand eine kleine, private Veranstaltung statt.

