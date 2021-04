Die Queen bedankt sich für die Glückwünsche zum Geburtstag und erklärte, dass die Nachrichten nach dem Tod von Philip ein "Trost" seien.

Queen Elizabeth II. zeigt sich an ihrem 95. Geburtstag von den Nachrichten aus aller Welt "tief berührt". In einer Erklärung, die unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, schrieb sie, dass die Botschaften nach dem Tod von Prinz Philip (1921-2021) ein "Trost" für sie gewesen seien. In ihrem ersten Statement nach der Beerdigung ihres Ehemannes dankte die Monarchin den Menschen auf der ganzen Welt für ihre "Freundlichkeit".

In dem Post der Queen heißt es: "Ich habe heute anlässlich meines 95. Geburtstages viele Nachrichten mit Glückwünschen erhalten, was ich sehr zu schätzen weiß." Zudem erklärte sie: "Während wir uns als Familie in einer Zeit großer Trauer befinden, war es für uns alle ein Trost zu sehen und zu hören, wie mein Ehemann im Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt gewürdigt wurde." Die Monarchin fügte hinzu, dass die ganze Familie dankbar sei für die Unterstützung und Freundlichkeit, die ihnen die Öffentlichkeit nach Philips Tod entgegenbrachte. "Wir waren tief berührt und werden dadurch weiterhin daran erinnert, dass Philip in seinem ganzen Leben so eine außergewöhnliche Wirkung auf unzählige Menschen hatte."