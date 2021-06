Am Dienstag begannen die Pferderennen in Ascot – doch Dauergast Queen Elizabeth II. fehlte. Wird sie die restlichen Rennen auch verpassen?

Am Dienstag (15. Juni) fand erneut ein Pferderennen in Ascot, England, statt – die Veranstaltung musste jedoch auf ihren prominentesten Dauergast verzichten. Denn Queen Elizabeth II. (95) verfolgte das Sportevent dieses Mal über ihren Fernseher auf Schloss Windsor und nicht live vor Ort. Ihr Pferd King's Lynn nahm an dem Spektakel teil und belegte den siebten Platz. Doch obwohl sie das Auftaktrennen verpasste, erklärte ihr Pferderennen-Berater John Warren im Interview mit BBC Radio 4, dass die Monarchin eventuell im Laufe der Woche noch an der Rennstrecke erscheinen wird.

Die Queen ist "fanatisch nach Pferderennen"

"Natürlich würde die Queen gerne teilnehmen, wie ihr wisst, ist sie fanatisch nach Pferderennen und Pferdezucht und ist ihr ganzes Erwachsenenleben über nach Ascot gegangen", betonte Warren. Aktuell sei geplant, abzuwarten, ob sie einen Besuch am Ende der Woche einrichten könne. Schließlich sei es "eine Schande, so ein Event zu verpassen", so der Pferdeexperte.

Darüber hinaus lobpreiste Warren die Energie der 95-Jährigen: "Es ist bemerkenswert. Die Energielevel der Queen sind unglaublich." Vergangene Woche reiste die Königin zum G7 Gipfel nach St Ives in der Grafschaft Cornwall und nahm laut Warren mitten in der Nacht den langen Nachhauseweg per Zug auf sich.