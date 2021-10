Queen Elizabeth II. hat die Nacht in einem Krankenhaus verbracht. Sie sei wieder auf Schloss Windsor und in guter Verfassung.

Nach Sorge um Queen Elizabeth II. (95) hat der Buckingham-Palast mitgeteilt, dass die britische Königin die Nacht auf Donnerstag in einem Krankenhaus verbracht hat. In einem Statement, aus dem unter anderem die "BBC" zitiert, heißt es, dass die 95-Jährige sich am Mittwochnachmittag für "Voruntersuchungen" in eine Klinik begeben habe.

Ärzte verordneten mehrere Tage Ruhe

Queen Elizabeth II. habe die Nacht dann in dem Krankenhaus verbracht und sei am 21. Oktober gegen Mittag auf Schloss Windsor zurückgekehrt. Sie sei demnach guter Verfassung. Schon am Nachmittag habe sie wieder kleinere Pflichten wahrgenommen, wie es in dem Bericht weiter heißt. Der Aufenthalt habe praktische Gründe gehabt.

Zuvor hatte die Königin, die in den vergangenen Tagen einige Termine absolviert hatte, einen Nordirland-Besuch abgesagt, der am Mittwoch beginnen sollte. Ein Sprecher des Palastes hatte daraufhin laut "BBC" erklärt, dass die Queen "widerwillig den medizinischen Rat akzeptiert hat, für die kommenden Tage kürzerzutreten". Die britische Königin soll enttäuscht gewesen sein, nicht Nordirland besuchen zu können.