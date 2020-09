Queen Elizabeth II. möchte Harvey Weinstein nicht länger als Träger der Ritterwürde wissen. Sie verbannt den Filmproduzenten aus dem Orden.

Queen Elizabeth II. (94) greift durch. Wie im offiziellen Staatsanzeiger des Vereinigten Königreichs, "The Gazette", vermeldet wird, habe die britische Monarchin veranlasst, den in Ungnade gefallenen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (68) aus dem Ritterstand zu entlassen.

"Die Königin hat angeordnet, dass die Ernennung von Harvey Weinstein zum Ehrenkommandeur der zivilen Abteilung des Most Excellent Order of the British Empire vom 29. Januar 2004 annulliert und für nichtig erklärt wird", heißt es darin. Sein Name werde "aus dem Register des genannten Ordens gestrichen".

Ehrenauszeichnung für seine Verdienste

Weinstein hatte die Ehrenauszeichnung des CBE, die dritte der fünf Stufen des britischen Ritterordens, 2004 für seine Verdienste um die britische Filmindustrie verliehen bekommen. Der Produzent zeichnete unter anderem für die amerikanisch-britische Koproduktion "Shakespeare in Love" aus dem Jahr 1998 verantwortlich, die sieben Oscars gewann.

Weinstein wurde im Februar 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteil. Das Gericht in New York legte ihm eine 23-jährige Haftstrafe auf, die er in einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaates New York absitzt.