Queen Elizabeth II. So festlich geht es in ihrer Residenz schon zu

Die Queen wird in diesem Jahr Weihnachten anders feiern: ohne die Familie und in Windsor. Das Schloss ist bereits festlich geschmückt.

Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) verbringen das Weihnachtsfest in diesem Jahr ausnahmsweise auf Schloss Windsor. Und dort geht es bereits festlich zu. Die Residenz wurde mit zahlreichen Lichtern, festlichen Girlanden und Weihnachtsbäumen geschmückt. Ein Teil des Geländes ist auch für Besucher zugänglich, die Privatgemächer der Queen allerdings gibt es nicht zu besichtigen.

Der "Royal Collection Trust" zeigt auf seiner Website ein Video, in dem das weihnachtlich glänzende Schloss in Windsor zu sehen ist. Neben Kugeln hängen am Weihnachtsbaum in der St. George's Hall auch kleine Kronen als Schmuck. Auf Instagram ist ebenfalls zu sehen, wie ein imposanter Baum gefällt und ins Schloss Windsor gebracht wird, wo er, geschmückt mit hunderten Anhängern und Lichtern, erstrahlt.

Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Elizabeth II. und Prinz Philip werden das Weihnachtsfest wegen der Coronavirus-Pandemie zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf Schloss Windsor statt auf ihrem Landsitz Sandringham in Norfolk verbringen. Und das ohne ihre Familie, wie eine Sprecherin des Buckingham Palastes britischen Medienberichten zufolge bekannt gab: "Nach Abwägung aller geeigneter Empfehlungen haben die Königin und der Herzog von Edinburgh beschlossen, dass sie dieses Jahr Weihnachten in aller Ruhe in Windsor verbringen werden." Dort lebt das royale Paar in Isolation, um sich vor dem Virus zu schützen. Die Queen hat seit Ausbruch der Pandemie nur wenige öffentliche Termine wahrgenommen.

Die königliche Familie verbrachte viele Weihnachten auf Schloss Windsor, als die Kinder der Königin - Prinz Charles (72), Prinzessin Anne (70), Prinz Andrew (60) und Prinz Edward (56) - noch klein waren. Seit den 1980er Jahren feiert die königliche Familie Weihnachten und Neujahr traditionell in Sandringham.