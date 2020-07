Queen Elizabeth II.: So macht ihr ein Siebenjähriger eine Freude

Damit sich die Queen nicht einsam fühlt, schrieb ein Siebenjähriger ein Rätsel für die Königin. Die bedankte sich umgehend.

Damit Queen Elizabeth II. (94) sich während der Corona-Isolation nicht langweilt, hat sich ein siebenjähriger Junge ein Rätsel für die Königin ausgedacht. Dazu schrieb er einen Brief an die Monarchin: "Liebe Queen Elizabeth, vielleicht fühlen Sie sich während des Lockdowns traurig und einsam, also dachte ich, ich könnte ein Worträtsel machen, um Sie aufzuheitern." Das Königshaus antwortete dem Jungen umgehend auf die warmherzige Aufmerksamkeit.

Dankesbrief aus dem Palast

In dem Rätsel zum Thema Glück versteckte der Junge die Worte "Lächeln", "Liebe", "Familie", "Sonnenschein", "Freunde" und "Umarmung". Eine Mitarbeiterin der Queen verfasste daraufhin einen Dankesbrief an den Siebenjährigen: "Die Königin wünscht, dass ich Dir schreibe und mich bei Dir für den lieben Brief bedanke, und für das Rätsel, das Du speziell für ihre Majestät erstellt hast. Deine Aufmerksamkeit wird sehr geschätzt und die Königin hofft, dass auch Du in der aktuellen Situation sicher und gesund bleibst", heißt es dort.

Wie "BBC" berichtet, wollte der Junge auch anderen mit seinem Rätsel eine Freude machen, wies seine Mutter aber an, nur Kopien davon zu machen. "Er hat mir immer wieder gesagt, dass ich das Original an niemand anderen verschicken darf, denn das ist für die Queen."