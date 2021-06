Queen Elizabeth II. wird US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden schon bald bei sich auf Schloss Windsor begrüßen.

Queen Elizabeth II. (95) wird am Sonntag, 13. Juni, US-Präsident Joe Biden (78) und First Lady Jill Biden (70) auf Schloss Windsor begrüßen. Das gab der Palast an diesem Donnerstag (3. Juni) bekannt.

Joe Biden wird anlässlich des G7-Gipfels seine erste Europareise seit seinem Amtsantritt absolvieren und vom 11. bis 13. Juni am G7-Gipfel in der britischen Region Cornwall teilnehmen. Im Anschluss wird er der Queen einen Besuch abstatten. Die britische Monarchin hat wichtige Treffen in der letzten Zeit aufgrund der Corona-Pandemie meist virtuell abgehalten.

Nachholtermin für Trooping the Colour

Bereits am 12. Juni, also einen Tag vor dem Besuch der Bidens, soll die Monarchin wieder an einem besonderen Event teilnehmen: 2021 soll die zuvor ausgefallene Geburtstagsparade zu Ehren der Queen, auch bekannt als Trooping the Colour, nachgeholt werden.

Für Biden steht nach dem Treffen mit der 95-Jährigen außerdem eine Reise nach Brüssel zum Nato-Gipfel und einem EU-USA-Gipfel an.