Queen Elizabeth II.: Von den Bürgern fordert sie "Selbstdisziplin"

Queen Elizabeth II. (93) wird sich am Sonntagabend, um 20:00 Uhr britischer Zeit, an ihr Volk wenden. Seit sie 1952 den britischen Thron bestiegen hat, hat sie sich nur selten in außerordentlichen Ansprachen an die Bürger gewandt. Die Königin wird über die Corona-Krise sprechen und auch versuchen, dem Land Mut zu machen. Die Britische "BBC" veröffentlichte bereits Vorab Auszüge aus der Rede der Queen.

"Wie mir bewusst ist, wende ich mich in einer herausfordernden Zeit an Sie", soll Queen Elizabeth II. in ihrer Ansprache erklären. Es sei "eine Zeit des Bruches im Leben unseres Landes: ein Bruch, der manchem Trauer, vielen finanzielle Schwierigkeiten und enorme Veränderungen im Leben von uns allen mit sich gebracht hat."

Entschlossenheit und Kameradschaftsgeist

Die Queen hoffe, "dass in den kommenden Jahren jeder stolz darauf sein kann, wie er mit dieser Herausforderung umgegangen ist" und dass Werte wie "Selbstdisziplin, stille, gutgelaunte Entschlossenheit und ein Kameradschaftsgefühl dieses Land immer noch charakterisieren."

Die Ansprache der Queen, die von einem einzelnen Kameramann in Schutzkleidung aufgezeichnet worden sein soll, soll im Fernsehen, im Radio und über die Sozialen Medien verbreitet werden. Weitere Mitarbeiter hätten sich in einem gesonderten Raum aufgehalten.