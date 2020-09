Entgegen mehrerer Gerüchte gab ProSieben bekannt, dass es eine zweite Staffel "Queen of Drags" geben soll - Castings fanden bereits statt.

Die Verwirrung über die Zukunft der Show "Queen of Drags" mit Heidi Klum (47) scheint vorbei. ProSieben nimmt den hartnäckigen Gerüchten um ein Ende erneut den Wind aus den Segeln: So äußerte sich ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer auf Anfrage von spot on news zu den Spekulationen: "ProSieben plant aktuell eine zweite Staffel 'Queen of Drags' für 2021." Sogar erste Castings habe es laut Körfer schon gegeben.

Immer wieder gab es Gerüchte

Immer wieder kamen in den Medien zuletzt Gerüchte auf, wonach das Casting-Format doch abgesetzt werden solle. Im März noch hatte ProSieben allerdings laut "DWDL.de" bekanntgegeben, dass "Queen of Drags" definitiv eine zweite Staffel bekomme und sich auch an der Jury mit Heidi Klum, Bill Kaulitz (31) und Conchita Wurst (31) nichts ändern solle.