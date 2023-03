Erstmals hat Quentin Tarantino in eigenen Worten über seinen letzten Film gesprochen. "The Movie Critic" soll im Jahr 1977 spielen.

Kult-Regisseur Quentin Tarantino (60) hat erstmals selbst Details zu seinem neuesten Werk enthüllt. Der Filmemacher hinter legendären Kino-Hits wie "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019) oder "Django Unchained" (2012) erklärte am gestrigen Abend in Paris: "Ich habe das Drehbuch zu dem, was mein letzter Film sein wird, beendet". Das berichtet "France 24". Tarantino fügte hinzu: "Ich denke, wir werden wahrscheinlich im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen".

"The Movie Critic" wird im Jahr 1977 spielen

Auch den zuvor bereits von US-Branchenblättern vermeldeten Titel des Films bestätigte die Regie-Legende. "The Movie Critic" wird im Jahr 1977 spielen, und damit zur Hochzeit des sogenannten New Hollywood Kinos, als Filmemacher wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg oder George Lucas klassische, auch heute noch geschätzte Kinohits inszenierten.

Entgegen früherer Berichte wird in "The Movie Critic" jedoch nicht die berühmte Filmkritikerin Pauline Kael (1919-2001) im Mittelpunkt der Handlung stehen, wie Tarantino in Paris noch erklärte. Vielmehr sei sein - nach eigener, wiederholter Aussage - letzter Film nicht einem speziellen Filmkritiker gewidmet.