Rachel Bilson und Bill Hader: Hand in Hand bei den Golden Globes

Rachel Bilson (38, "O.C., California") und Bill Hader (41, "Barry") haben die 77. Verleihung der Golden Globes genutzt, um ihre Liebe offiziell zu machen. Abwechselnd Händchen haltend und Arm in Arm posierten die beiden Schauspieler für die Kameras.

Bereits Ende Dezember 2019 wurden Liebesgerüchte um die beiden laut, nachdem das US-Promi-Portal "TMZ" Fotos veröffentlicht hatte, die die beiden Händchen haltend in Haders Heimatstadt Tulsa, Oklahoma, zeigten. 2013 standen sie für die Liebeskomödie "Die To-Do-Liste" gemeinsam vor der Kamera. Regisseurin des Films war Haders damalige Frau Maggie Carey (45). Das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, trennte sich 2018. Bilson trennte sich 2017 von Schauspieler Hayden Christensen (38, "Jumper"). Mit ihm hat sie Tochter Briar Rose (5).

Bill Hader war bei den diesjährigen Golden Globes in der Kategorie Bester Schauspieler in einer Comedyserie für seine Rolle in "Barry" nominiert. Bilsons letztes Serien-Engagement war nicht von Erfolg gekrönt: Die Krimiserie "Take Two" (2018) wurde nach einer Staffel eingestellt.