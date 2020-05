Ralf Moeller: Er hätte "Gladiator" auch "für viel weniger Geld gemacht"

Ralf Moeller (61) hat seinen Status als international anerkannter Hollywood-Star einem einzigen Film zu verdanken: "Gladiator" aus dem Jahr 2000. Seine Nebenrolle als Gladiator Hagen im fünffach Oscar-prämierten Monumentalfilm bezeichnet er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" als "unvergesslich". Außerdem hat er verraten, für den Film 250.000 Euro bekommen zu haben, sagt aber im Nachhinein: "Ich hätte diesen Film auch für viel weniger Geld gemacht. Das war ein Jahrhundertfilm, da fängst du nicht an zu handeln."

Moeller widmet sich Herzensangelegenheiten

Wegen der Corona-Pandemie kann Moeller derzeit nicht für seinen Gastauftritt beim ZDF-Traumschiff drehen. "Die Rolle spiele ich meinen Eltern zuliebe, die gucken das so gerne", verriet Moeller. Stattdessen lässt es sich der ehemalige Mr. Universum am heimischen Pool gut gehen, wie er vergangene Woche mehrfach auf Instagram dokumentierte.

Außerdem plauderte der derzeitige Single über sich und die Frauen: "Du kannst überall tolle Frauen kennenlernen: im Fitness-Studio, beim Bäcker oder hinter den Kulissen einer Talkshow in Leipzig, wo ich damals die Justine [Neubert, 30, Anm. d. Red.] kennengelernt hab. Was ich an mir festgestellt hab: Ich hab früher oft nur aufs Aussehen geguckt. Jetzt, mit der Zeit, will ich aber jemanden haben, der zwar auch sportlich ist, mit dem ich mich aber auch gut unterhalten kann. Spaß haben, lachen."