Rammstein geht 2024 erneut auf Tour. Wenige Stunden nach Vorverkaufsstart für Fanclub-Mitglieder kündigte die Band erste Zusatzkonzerte an.

Es war bereits absehbar, jetzt ist es Gewissheit: Rammstein werden einige Zusatzkonzerte zu ihrer Europe Stadium Tour 2024 geben. Zwei davon sind bereits am Montag, noch vor dem offiziellen Ticketverkauf ab Mittwoch, den 18. Oktober, bestätigt worden. Die Band rund um den umstrittenen Frontmann Till Lindemann (60) wird am 29. Juli 2024 ein drittes Mal in Gelsenkirchen spielen und am 18. Mai 2024 ebenfalls ein drittes Mal in Dresden. Das gab die Band via Instagram bekannt.

Seit Montag, den 16. Oktober 2023, hatten Mitglieder des Rammstein-Fanclubs LIFAD bereits ab 11 Uhr die Möglichkeit Karten zu erwerben. Die Tournee startet am 11. Mai 2024 in Prag und endet nun zwei Tage später als ursprünglich geplant in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Rammstein macht außerdem Halt in Belgrad, Athen, San Sebastian, Marseille, Barcelona, Lyon, Nijmegen, Dublin, Ostend, Kopenhagen, Klagenfurt und im italienischen Reggio Emilia.

Vorwürfe überschatteten letzte Tour

Rammstein, die sich bereits 1994 gründeten, waren schon seit 2019 auf einer umfangreichen Tour, die die Band zwischendurch aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen hatte. 2022 und 2023 wurde die Tournee der Gruppe fortgesetzt. Dieses Jahr traten die Musiker unter anderem mit großen Shows in Berlin und München auf.

Allerdings wurden einige der Auftritte durch Berichte von weiblichen Fans und Vorwürfen gegen Lindemann überschattet. Der Sänger hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Ende August waren Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn eingestellt worden. Das ging aus einer Presseerklärung von Lindemanns Anwälten hervor. Diese Entscheidung wurde "mangels hinreichenden Tatverdachts" getroffen, hieß es.

Till Lindemann noch dieses Jahr auf Solo-Tour

Till Lindemann hat unterdessen auf seiner Webseite auch Termine für eine Solo-Tour für Ende des Jahres verkündet: Seine Europa-Tournee startet der 60-Jährige demnach am 8. November. Neben Stationen in Deutschland geht es für den Sänger unter anderem in die Slowakei, nach Polen, nach Finnland, Schweden, in die Niederlande, nach Belgien und nach Großbritannien. Das Abschlusskonzert soll dann am 20. Dezember in Paris stattfinden.