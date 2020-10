Schon vor Wochen ging das Gerücht um, dass sich Rammstein wieder in ein französisches Studio zurückgezogen hätten - nun ist es bestätigt.

Rammstein sind zurück im Studio. Wie auf dem Instagram-Account der Band zu sehen ist, haben sich die Musiker wieder in das La Fabrique im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet. Zu einem Bild, in dem sie in den Studioräumen an ihren Instrumenten sitzen, schreibt die Band: "Leider keine Tour dieses Jahr - aber es ist großartig wieder im Studio zu sein."

Auch ein Video existiert von der neuen, alten Arbeitsresidenz Rammsteins. Darin zeigt Gitarrist Paul Landers (55) erst den Garten, dann die holzvertäfelten und mit Büchern, Platten und Co. gesäumten Wände im Inneren des Hauses und schließlich Schlagzeuger Christoph Schneider (54) bei der Arbeit. Damit ist nun endgültig bestätigt, worüber schon seit fast einem Monat spekuliert wird: Die Band ist offenbar wieder am Werk. Dass es sich bei der gemeinsamen Arbeit um neue Stücke handelt, wäre naheliegend - Schneider hatte bereits in einem Podcast erwähnt, dass die Band während der Corona-Zwangspause neue Songs entwickelt hätte.

Rammstein hatten bereits ihr letztes Album "Rammstein" vor zweieinhalb Jahren in den beeindrucken Räumen der La Fabrique-Studios aufgenommen. Erst im März dieses Jahres hatte der Account der Studios eine kleine Bilder-Rückschau über den Aufnahmeprozess gepostet, die die Bandmitglieder etwa beim gemeinsamen Essen vor dem Haus oder in der Telefonpause im Garten zeigt.