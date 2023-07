1971 war er Mitbegründer der legendären Eagles. Am 26. Juli ist Randy Meisner an den Folgen einer Lungenerkrankung gestorben.

Randy Meisner ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Eagles. Die Band gab die traurige Nachricht am Donnerstag (27. Juli) auf ihrer Internetseite bekannt.

Er litt an einer Lungenerkrankung

Demnach verstarb der ehemalige Bassist und Sänger der legendären Band am Mittwoch (26. Juli) in Los Angeles an Komplikationen bezüglich seiner chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). "Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt", heißt es in der Erklärung der Eagles. "Sein Stimmumfang war erstaunlich, wie in seiner charakteristischen Ballade 'Take It to the Limit' deutlich wird." Die Vorbereitungen für die Bestattungen "stehen noch aus".

Meisner wurde 1946 in Nebraska geboren. Zunächst war er Bassist und Sänger bei Rick Nelsons Stone Canyon Band, dann bei der Band Poco. 1971 gründete er zusammen mit Don Henley (76), Bernie Leadon (76) und Glenn Frey (1948-2016) die erfolgreichen Eagles und trug zu den größten Alben der Band bei, darunter "Hotel California" und "Desperado". Die Gruppe würdigte den Verstorbenen mit den Worten: "Als ursprünglicher Bassist der bahnbrechenden Country-Rock-Gruppe Poco stand Randy an der Spitze der musikalischen Revolution, die Ende der 1960er Jahre in Los Angeles begann."

Drei Jahre, bevor die Eagles 1980 offiziell aufhörten, verließ Meisner die Band wegen Erschöpfung. Ein Jahrzehnt später wurden alle Gründungsmitglieder - außer ihm - eingeladen, sich 1994 wieder zu vereinen, um das Album "Hell Freezes Over" aufzunehmen. Obwohl er ausgeschlossen wurde, versöhnte sich Meisner später mit der Band, als sie 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Als die Eagles 2013 erneut für eine Welttournee zusammenkamen, lehnte Meisner die Einladung aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands ab. Er

Im Herbst gehen die Eagles auf Abschiedstour

Der Musiker starb wenige Wochen, nachdem die Eagles ihre Abschiedstournee "The Long Goodbye" angekündigt hatten, die im September in New York beginnen soll. Auf ihrer Instagramseite berichtet die Band, dass die Nachfrage nach den Tickets "überwältigend" sei und es deshalb bereits Zusatztermine gebe.

Don Henley ist das einzige Gründungsmitglied, das im Herbst auf die Bühne zurückkehren wird. Er gehört noch immer zum Kader der Band - zusammen mit Vince Gill (66), Joe Walsh (75) und Timothy B. Schmidt (75), der Meisner 1977 ersetzte. Auch Glenn Freys Sohn Deacon wird sich ihnen anschließen.

Randy Meisner hatte drei Kinder. 2016 erlebte er eine private Tragödie, da sich seine Ehefrau Lana Rae Meisner versehentlich selbst erschoss.