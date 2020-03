Rave The Planet Parade: Loveparade-Nachfolger soll erstmals 2021 stattfinden

Seit dem großen Unglück in Duisburg im Jahr 2010 fand keine Loveparade mehr statt. Nun will der Techno-DJ und Mitbegründer der ursprünglichen Veranstaltung, Dr. Motte (59, "Sunshine"), das Straßenfestival zurück nach Berlin bringen. Die sogenannte "Rave The Planet Parade" sei mittlerweile offiziell angemeldet, heißt auf der Facebook-Seite der gemeinnützigen GmbH "Rave The Planet".

"Am traditionellen Loveparade-Wochenende, Samstag 10. Juli 2021, raven wir gemeinsam den Planeten", heißt es in einem neu erstellten Veranstaltungseintrag. In trockenen Tüchern scheint das Ganze aber noch nicht zu sein. Derzeit werden noch Spenden gesammelt, um die Parade finanzieren zu können: "Wenn wir es schaffen, bis Ende des Jahres mindestens 1,5 Millionen Euro zu sammeln, wird der Traum von der neuen, großen Parade endlich wahr!"