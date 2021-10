Der "Navy CIS"-Schauspieler Ravil Isyanov ist mit 59 Jahren an Krebs gestorben. Das gab sein Manager bekannt.

Schauspieler Ravil Isyanov (1962-2021) ist am 29. September in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Er wurde nur 59 Jahre alt. Sein Manager, Frederick Levy, sagte dem "People"-Magazin, dass der Künstler zuvor gegen Krebs gekämpft hatte. Konkret wurde er dabei nicht. "Ravil war ein einzigartiger Mensch. Er war ein wahrer Gentleman, extrem großzügig und unglaublich talentiert", schwärmte er.

Serienproduzenten wussten Bescheid

Der in Russland geborene Schauspieler war den Fans vor allem aufgrund der Rolle des Mafioso Anatoli Kirkin in der CBS-Serie "NCIS: Los Angeles" bekannt. Laut Levy seien die Produzenten über seinen schlechten Gesundheitszustand informiert gewesen. "Er wusste, dass seine Zukunft wegen des Krebses düster aussah, und er ließ es die Produzenten wissen, und riet ihnen, wenn sie ihn herausschreiben wollten, sollten sie das vielleicht bald tun... Ich fand es einfach sehr nett, dass sie in der Lage waren, ihn angemessen zu verabschieden."

Von Russland in die USA

Der Schauspieler verbrachte einen Großteil seiner Kindheit im Großraum Moskau, wo er Musik, Ballett und Theater studierte. Er diente zwei Jahre in der sowjetischen Luftwaffe und besuchte anschließend die Moscow Arts Theatre School und die British American Drama Academy.

1998 kam Isyanov nach Los Angeles, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Neben seiner sieben Episoden umfassenden Rolle in "NCIS: Los Angeles" spielt er auch in Filmen wie "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "The Good German" (2006), "James Bond 007 - Goldeneye" (1995) oder "Transformers 3" (2011) mit.