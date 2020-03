Rea Garvey: Konzerte in Österreich werden verschoben

Die Ausbreitung des Coronavirus und das damit einhergehende Verbot von Großveranstaltungen treffen nun auch Rea Garvey (46, "Oh My Love") und seine Band. Wie der gebürtige Ire am Dienstag bei Instagram bekannt gab, werden seine vier bevorstehenden Konzerte in Österreich nicht wie geplant stattfinden. "Die Tour war ausverkauft und wir hatten total Bock, aber es ist leider so", zeigt sich der Musiker in einem Videoclip einsichtig.

Weiter richtete er das Wort an seine Fans: "Wir sind kein Fußballspiel. Wir brauchen euch, um es massiv zu machen. Ohne euch, macht's keinen Spaß." Einen Lichtblick hält Garvey für seine Anhänger dennoch bereit. Die Konzerte in Innsbruck, Linz, Wien und Graz sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Laut Ankündigung, die ebenfalls auf seiner Instagram-Seite zu finden ist, werden die Gigs anstatt Ende März und Anfang April jetzt Ende Mai stattfinden.