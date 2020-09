Rebel Wilson zeigt sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Wer ist Jacob Busch?

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40, "Pitch Perfect") soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Auf Instagram postete Wilson ein Foto, auf dem sie mit Jacob Busch Seite an Seite posiert. Später zeigte sie sich mit ihm auf einem Event in Monte Carlo. Eine nicht näher benannte Quelle hat dem US-Magazin "People" verraten, dass die beiden offiziell liiert sein sollen.

Auf dem Instagram-Schnappschuss sind neben Wilson und Busch auch Helen Mirren (75) und Kate Beckinsale (47) zu sehen. Die Gruppe stieg anschließend in einen Helikopter, um nach Monaco zu fliegen. In Monte Carlo fand am Abend die Planetary Health Gala statt, Ausrichter sind Albert (62) und Charlène von Monaco (42). Dort zeigten sich Wilson, in einer Traumrobe mit Metallic-Optik gekleidet, und Busch im eleganten Smoking gemeinsam auf dem roten Teppich.

Die beiden sollen sich im vergangenen Jahr durch einen Freund kennengelernt haben. Die anschließende Romanze mussten sie zuletzt auf die Entfernung aufrechterhalten - Wilson war in Australien, Busch jedoch in Los Angeles. Die Beziehung soll sich intensiviert haben, als die Schauspielerin nach Kalifornien zurückkehrte. "Er ist ein Gentleman der alten Schule und umsorgt sie sehr", erklärte der Insider im "People"-Interview. Die beiden motivierten und unterstützten sich zudem gegenseitig bei ihrem gesunden Lebensstil. Wilson hatte dieses Jahr ihren Kilos den Kampf angesagt und ihre erschlankte Figur des Öfteren stolz auf Instagram präsentiert.

Er stammt aus einer Unternehmerfamilie

Die Familie von Jacob Busch ist Besitzer der Brauerei Anheuser-Busch mit Sitz in St. Louis, Missouri. Ein Mitglied der Familie gründete das Unternehmen 1852. Gemeinsam mit zwei Freunden stellte Jacob Busch 2016 eine eigene Brauerei auf die Beine: Son's Beer. Buschs Vermögen soll sich laut Forbes auf rund 100 Millionen US-Dollar belaufen. Busch war einige Jahre in einer On-Off-Beziehung mit "The Housewives of Beverly Hills"-Star Adrienne Maloof (59). Als sie sich 2013 kennenlernten, trennte sie ein Altersunterschied von 28 Jahren. Aus seinem Instagram-Account geht zudem seine Tierliebe hervor. Zum einen ist er stolzer Hundebesitzer, zum anderen hat er eine Vorliebe für Wildtiere wie Elefant, Giraffe oder Känguru.