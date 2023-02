Schauspielerin Rebel Wilson ist verlobt. Den Heiratsantrag machte sie ihrer Freundin Ramona in Disneyland.

Erst ein Baby, und jetzt auch Hochzeit: Schauspielerin Rebel Wilson (42) hat ihrer Partnerin, der Designerin Ramona Agruma (38), in Disneyland einen Heiratsantrag gemacht. Auf Instagram postete sie Fotos von der Verlobung. "Wir haben JA gesagt", schreibt sie dazu.

Die beiden Frauen posieren in pink-weiß gestreiften Shirts mit einem Herz in der Mitte vor dem Dornröschenschloss. Überglücklich halten sie Ramonas Verlobungsring von Tiffany in die Kamera.

"Ich brauchte eine Disney-Prinzessin"

Wilson hatte im Juni 2022 öffentlich gemacht, dass sie eine Frau datet: "Ich dachte, ich würde einen Disney-Prinzen suchen", erklärte sie damals. "Aber vielleicht war alles, was ich wirklich brauchte, eine Disney-Prinzessin."

Im November bekam die gebürtige Australierin ihr erstes Kind, Tochter Royce, mithilfe einer Leihmutter. Um anderen zu helfen, ebenfalls ihren Traumpartner zu finden, entwickelte die Schauspielerin zudem eine Dating-App namens "Fluid". "Es ist die erste App, bei der man nicht von vornherein definieren muss, ob man hetero-, bi- oder homosexuell ist", erklärt sie. "Und man muss auch nicht erklären, wonach man sucht. Es ist sozusagen Liebe ohne Labels. "