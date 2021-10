Die Red Hot Chili Peppers haben die Daten für ihre Welttournee 2022 bekannt gegeben. Zwei Konzerte in Deutschland sind geplant.

Die Red Hot Chili Peppers sind bald wieder on Tour! Zwei Termine führen sie 2022 nach Deutschland, wie nun bekannt gemacht wurde. In Köln wird die Band demnach am 5. Juli im RheinEnergieStadion auftreten sowie in Hamburg am 12. Juli im Volksparkstadion. Die restliche Tour führt John Frusciante (51), Anthony Kiedis (58), Flea (58) und Chad Smith (59) durch Europa und Nordamerika. Aber nicht nur die vier...

Hochkarätige Special Guests mit auf Tour

Ein besonderes Highlight sind die unterschiedlichen Special Guests, die die Chili Peppers im Gepäck haben. Von Vorbands kann hier keine Rede sein: HAIM, Beck, Anderson Paak & The Free Nationals, St. Vincent, King Princess oder The Strokes werden mit ihnen auf der Bühne stehen. In Köln und Hamburg dürfen sich die Fans auf den Rapper A$AP Rocky und Thundercat freuen.

Der reguläre Ticketvorverkauf beginnt laut Angaben auf der Homepage der Band am 15. Oktober um 10:00 Uhr. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines Fan-Pre-Sales am 13. Oktober ab 10:00 Uhr.