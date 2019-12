Reese Witherspoon: Sie findet nur gute Worte für Jennifer Aniston

"Dies war unser letzter Drehtag für 'The Morning Show'. Es gibt nicht genug Umarmungen, Herz-Emojis oder Worte, um auszudrücken, wie sehr ich es schätze, mit Jennifer Aniston zusammenzuarbeiten. Sie ist eine der am härtesten arbeitenden Menschen, die ich kenne."

US-Schauspielerin Reese Witherspoon (43, "Natürlich Blond") scheint sich bestens mit ihrer Serienkollegin Jennifer Aniston (50, "Friends") zu verstehen. Am letzten Drehtag der ersten Staffel von "The Morning Show" teilt sie auf Instagram ein Foto, auf dem die beiden sich umarmen, und kommt regelrecht ins Schwärmen. In ihrem Post bedankt sich Witherspoon außerdem bei allen anderen Produktionsmitarbeitern und kündigt eine zweite Staffel für 2020 an.