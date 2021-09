Reese Witherspoon erschien zu einem Fototermin in Beverly Hills in einem roten Zweiteiler, der alle Blicke auf sich zog.

Reese Witherspoon (45) hat am Mittwoch (8. September) bei einem Fototermin zur zweiten Staffel der Apple-Serie "The Morning Show" für einen Hingucker-Moment gesorgt. Während ihre Co-Stars sich bei ihren Outfits farblich eher zurückhielten - allen voran Julianna Margulies (55), die in einem braunen Komplett-Look samt Lederhose erschien - setzte Witherspoon auf eine Kombi in Knallrot.

Die Schauspielerin trug eine zweireihige Jacke, die sie während des Fototermins locker über die Schultern gehängt hatte. Darunter trug sie ein schwarzes T-Shirt, das sich farblich in Witherspoons Look wiederfand: Die schmal geschnittene Hose in Rot fiel durch gelbe und schwarze Streifen an der Seite auf. Zudem kombinierte die 45-Jährige zu ihrem Outfit schwarze Leder-Heels. Seine blonden Haare trug der "Natürlich blond"-Star im Seitenscheitel offen über die Schultern. In Sachen Accessoires setzte sie lediglich auf große goldene Creolen.

Am 17. September 2021 startet "The Morning Show" in Staffel zwei bei Apple TV+. In der Serie rund um die Mitarbeiter einer fiktiven Morgen-Nachrichtensendung sind auch Jennifer Aniston (52), Steve Carell (59) oder Hasan Minhaj (35) zu sehen.