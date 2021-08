© 2021 CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: 2021 MARVEL

Kürzlich ist der erste Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" erschienen.

Der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" jagt von einem Rekord zum nächsten. Kein anderer wurde in den ersten 24 Stunden so häufig geklickt.

Obwohl der erste Trailer zum nächsten "Spider-Man"-Film zuvor bereits geleakt worden war, bricht der Clip derzeit alle Rekorde. Der bislang in den ersten 24 Stunden am häufigsten angeschaute Trailer war zu "Avengers: Endgame" mit 289 Millionen Aufrufen. Diese Marke stellt "Spider-Man: No Way Home" mit 355,5 Millionen Aufrufen laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" deutlich in den Schatten.

Auch auf Social Media einsame Spitze

Laut Sony Pictures ist der Trailer-Rekord aber noch nicht alles. Das Studio teilte außerdem mit, dass der Trailer in den ersten 24 Stunden in den Sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit bekam, als irgendein anderer zuvor. 4,5 Millionen "Mentions" waren es demnach weltweit, 2,91 Millionen davon alleine in den USA. "Avengers: Endgame" brachte es auf 1,94 Millionen Erwähnungen.

Das neue Abenteuer von Tom Holland (25) als Spinnenmann soll Mitte Dezember 2021 in die deutschen Kinos kommen. Neben Holland werden unter anderem auch wieder Zendaya (24) und Jacob Batalon (24) dabei sein.