René Adler und Lilli Hollunder: Ihr erstes Kind ist auf der Welt

Es ist ein Junge! René Adler (35) und Lilli Hollunder (34) sind Eltern geworden. Das hat das Paar nun bei Instagram bestätigt. Beide posteten ein Bild des Ex-Fußballtorwarts, auf dem der stolze Papa sein Baby im Arm hält. Die Schauspielerin und ihr Ehemann verraten zudem, dass sie ihren Sohn Casper genannt haben.

"Ich liebe dich so unendlich"

"Du bist zwar erst so kurz bei uns, aber es fühlt sich an, als wäre es nie anders gewesen", schreibt Adler. "Ich liebe dich so unendlich." Mama Lilli postete zu dem gleichen Foto unterdessen Lyrics aus dem Lied "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley (1935-1977).

Adler und Hollunder sind seit Oktober 2016 verheiratet. Der ehemalige Fußballprofi spielte während seiner Karriere unter anderem für Bayer 04 Leverkusen und den Hamburger SV. Hollunder ist vor allem aus dem TV bekannt. Sie war unter anderem in mehr als 400 Episoden der Soap "Verbotene Liebe" zu sehen.