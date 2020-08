Richard Lugner: "Mörtel" liegt nach Unfall in Wiener Krankenhaus

Richard "Mörtel" Lugner liegt im Krankenhaus, nachdem er zu Hause ausgerutscht ist. Bei dem Unfall hat er sich am Oberschenkel verletzt.

Der Wiener Bauunternehmer und Opernball-Star Richard "Mörtel" Lugner (87) liegt nach einem Sturz in seinem Haus in einem Wiener Krankenhaus. Wie die "Kronen Zeitung" weiter meldet, soll er sich dabei "schwer am Oberschenkel" verletzt haben und "einen Monat" lang das Klinikbett hüten müssen. Er selbst kommentierte seine Lage im Telefonat mit der Zeitung am heutigen Dienstag demnach so: "Es geht mir nicht so aufregend gut."

Was war passiert?

Wie es zu dem Missgeschick kam, das sich bereits am Freitag ereignet hatte, erzählte Lugner auch: Auf dem Weg zur Toilette sei er auf dem zuvor von seiner Haushälterin gewischten Boden ausgerutscht und "voll aufs Becken gefallen". Dabei habe er sich die "Oberschenkelgelenkskapsel gebrochen".

Wegen des Besuchsverbots - nur seine Tochter dürfe ab und zu kommen - vertreibt er sich die Zeit mit dem Handy. "Ich versuche, alle möglichen Sachen zu tun, dass ich bei Kräften bleibe", sagte der 87-Jährige dem Blatt.

Prominente Opernballgäste und tierische Kosenamen

Richard "Mörtel" Lugner ist vor allem wegen der Stars und Sternchen bekannt, die er alljährlich in seine Loge beim Wiener Opernball einlädt. Ebenfalls stets schlagzeilenträchtig sind seine Beziehungen zu Frauen mit so illustren Kosenamen wie "Mausi", "Hasi", "Käfer", "Bambi", "Katzi" oder "Kolibri". Mit Cathy "Spatzi" Lugner (30) war er von 2014 bis 2016 in fünfter Ehe verheiratet.