Beim Semper Opernball Anfang Februar 2020 in Dresden war seine Welt noch in Ordnung: Richard "Mörtel" Lugner und seine damalige Freundin Katrin "Zebra" Karrer

Alles aus mit "Zebra", Richard Lugner ist wieder Single. Er wünscht sich aber "eine fixe Partnerschaft" und das ist das Ausschlusskriterium.

Der Wiener Unternehmer und Opernball-Star Richard "Mörtel" Lugner (87) feiert am 11. Oktober seinen 88. Geburtstag. Mit wem er das in Corona-Zeiten machen wird, ist nicht klar. Feststeht aber, nicht mit Katrin "Zebra" Karrer, denn die beiden sind kein Paar mehr. "Ich bin im Moment allein", sagt er auf Nachfrage im Interview mit der "Kronen Zeitung".

Wenn es nach ihm geht, soll das aber nicht so bleiben: "Ich gebe zu, dass ich gerne wieder eine fixe Partnerschaft hätte. Ich habe aber nie von mir aus gesucht, mir sind die Frauen immer zugefallen." Das scheint immer noch so zu sein. "Unlängst hat eine Frau zu mir gesagt, sie wäre gern mein 'Tiger'...", verrät "Mörtel". Doch da hat er Prinzipien: "Aber sie ist erst 25, das ist doch zu jung für mich", so sein Ausschlusskriterium. Zuletzt war er von 2014 bis 2016 mit Cathy "Spatzi" Lugner (30) verheiratet.

So denkt er über das Alter und den Tod

Richard Lugner erholt sich aktuell zuhause von einem 28 Tage langen Krankenhausaufenthalt. Bei einem Sturz hatte er sich die Oberschenkelgelenkspfanne gebrochen. Hinzu kamen Darmblutungen und eine Lungenentzündung. Im Moment muss er sich auf Krücken stützen, "und im Büro, wenn es keiner sieht, fahre ich dann mit dem Rollator herum", erzählt er augenzwinkernd. Dennoch ist er zuversichtlich "Ich bin bald 88 und denke, dass ich noch zehn Jahre schaffen könnte. Und wer weiß: Vielleicht werde ich sogar 100", so Lugner.

Über den Tod denkt er offenbar nicht nach, nur so viel: "Ich steh mitten im Leben, den Gedanken an den Tod verdränge ich. Ich will nicht sterben, aber dahinsiechen möchte ich auch nicht. Ein schneller, rascher Tod wäre schön", wünscht er sich.