Rick Cosnett: "Vampire Diaries"-Star spricht über seine Homosexualiät

Der australische Schauspieler Rick Cosnett (36, "The Vampire Diaries") hat in einem Instagram-Video erstmals öffentlich über seine Homosexualität gesprochen: "Hallo ihr Lieben. Dramatische Pause... Ich bin schwul." Er sei sich sicher, dass es die meisten sowieso schon wussten. "Ich wollte einfach, dass es jetzt jeder weiß, weil ich es mir selbst versprochen habe, endlich meine Wahrheit zu leben." Es sei durch seine Erfahrungen aus der Kindheit und mit der Gesellschaft bisher zu schwer gewesen, öffentlich dazu zu stehen.

Rick Cosnett begann seine Film- und Fernsehkarriere 2005 mit einer Nebenrolle in der Serie "Headland". 2013 konnte er eine Rolle in der Mystery-Serie "The Vampire Diaries" ergattern, er spielte den geheimnisvollen Professor Dr. Wes Maxfield. Von 2014 bis 2017 verkörperte er Eddie Thawne in der Superheldenserie "The Flash". Von 2015 bis 2016 war er in zehn Folgen von "Quantico" zu sehen. 2016 hatte er zudem einen Auftritt in der Serie "Castle".