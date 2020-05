Ricky Gervais: Britischer Komiker geht langjährigen Netflix-Deal ein

Fans des britischen Komikers Ricky Gervais (58) und dessen Dramedy-Serie "After Life" haben Grund zu frohlocken: Der "The Office"-Erfinder hat einem Bericht der US-Branchenseite "The Hollywood Reporter" zufolge einen langjährigen Deal mit Streaminganbieter Netflix unterzeichnet, der unter anderem auch eine dritte Staffel der gefeierten Serie beinhalten soll.

Des Weiteren werde Gervais in der Zusammenarbeit, die laut des Berichts gut und gerne ein Preisschild im zweistelligen Millionenbereich tragen könnte, völlig neue Serien konzipieren und für Nachschub an Stand-up-Specials sorgen. Bezüglich dieses Coups wird Gervais mit den Worten zitiert: "Ich hatte eigentlich vor, bald in Rente zu gehen und betrunken in meinem Haus herumzuwandern, bis ich sterbe. Aber genau das während des Lockdowns zu machen, langweilt mich inzwischen - außerdem hat mir Netflix ein Angebot unterbreitet, das ich nicht ablehnen konnte."

Darum geht's in "After Life"

Die erste Staffel von "After Life" feierte im März 2019 ihre Premiere auf Netflix, am 24. April dieses Jahres erschienen mit Staffel zwei sechs weitere Folgen.

Gervais spielt darin einen Mann namens Tony Johnson, der nach dem Krebstod seiner Frau den Lebenswillen verliert und in seiner Trauer einen krassen Charakterwandel vom sympathischen Zeitgenossen hin zum gehässigen Ekel vollzieht. Doch seine Liebsten geben die Hoffnung nicht auf, ihren alten Tony zurückzubekommen und weichen einfach nicht von seiner Seite - egal, wie sehr er ihnen auch auf den Schlips treten mag...