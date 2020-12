Ricky Martin und Co. Diese Promis werden an Weihnachten doppelt beschenkt

Ricky Martin feiert am 24. Dezember seinen 49. Geburtstag. Nicht nur der Sänger wurde an Weihnachten geboren.

Eine Reihe von Stars feiern besinnlich in ihr neues Lebensjahr: Unter anderem hat Sänger Ricky Martin (48, "Livin' la Vida Loca") an Weihnachten Geburtstag. Zu ihm gesellen sich weitere Promis, die an Heiligabend oder an den Feiertagen doppelt feiern.

Ricky Martin

Der puerto-ricanische Sänger Ricky Martin dürfte seinen besonderen Tag wohl mit seinen Kindern und Ehemann Jwan Yosef (36) zelebrieren. Im Sommer begeisterte das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, mit einem Familienfoto für die britische "Vogue". Während der Sänger auf dem Bild Söhnchen Renn (geb. 2019) im Arm hält, kuschelt Yosef mit Tochter Lucia (geb. 2018). Die Zwillinge Matteo und Valentino (geb. 2008) spielen im Vordergrund. "Leben im Lockdown", schrieb der Sänger dazu.

Jared Leto

Sänger und Schauspieler Jared Leto stößt am 26. Dezember auf seinen 49. Geburtstag an. Der Oscar-Gewinner arbeitet weiter fleißig an seiner Karriere vor der Kamera: Unter anderem kündigte er 2020 an, bald die Pop-Art-Ikone Andy Warhol (1928-1987) zu verkörpern.

Justin Trudeau

Kanadas Premierminister Justin Trudeau feiert am 25. Dezember seinen 49. Geburtstag. Ende des Jahres geriet der Politiker aufgrund eines fiesen Streichs in die Schlagzeilen: Die russischen YouTuber Vladimir Kuznetsov und Alexey Stolyarov, die als Vovan und Lexus bekannt sind, gaben sich ihm gegenüber am Telefon als die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) aus - und Trudeau fiel darauf herein.

Helena Christensen

Helena Christensen zelebriert am ersten Weihnachtsfeiertag ihren 52. Geburtstag. Im September 2020 drehte das Ex-Supermodel die Zeit zurück: Sie ist in einen 30 Jahre alten Body geschlüpft, den sie in ihren frühen Zwanzigern für Christian Lacroix präsentierte. Helena Christensen gehört zu jenen Models, die in den 1990er Jahren den Begriff "Supermodel" geprägt haben. Ihre Kolleginnen waren unter anderem Tyra Banks, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Eva Herzigová, Tatjana Patitz, Claudia Schiffer und Christy Turlington.

Johannes Oerding

Sänger Johannes Oerding (38) feiert am 26. Dezember seinen Geburtstag. 2021 wartet eine besondere Aufgabe auf ihn: Er lädt in der achten Staffel von "Sing meinen Song" als Gastgeber zum Songtausch, wie Vox nun bekannt gab. Und er darf sich auf einige bekannte Kollegen freuen. Mighty-Oaks-Frontmann Ian Hooper (27), Singer-Songwriter Joris (30), Rapperin Nura (31), Stefanie Heinzmann (31), Reggae-Star Gentleman (45) und DJ BoBo (52).

Diese Stars haben auch an Weihnachten Geburtstag

Am 24. Dezember haben auch die Autorin der "Bis(s)"-Reihe, Stephenie Meyer (46), Comedian Felix Lobrecht (31) und der ehemalige One-Direction-Sänger Louis Tomlinson (28) Geburtstag.

Am 25. Dezember feiert Annie Lennox ihren 66. Geburtstag. Ebenfalls an diesem Tag auf ein neues Jahr anstoßen dürfen Schauspielerin Sissy Spacek (70), AnNa R. von Rosenstolz (50), Schauspielerin Jasmin Gerat (41), Moderatorin Nova Meierhenrich (46), Sängerin Dido (48), und DJ Armin van Buuren (43).

Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiern Kit Harington (33), Cora Schumacher (43), "2 Broke Girls"-Star Beth Behrs (34), Mitbegründer und Schlagzeuger von Metallica, Lars Ulrich (56), "GNTM"-Gewinnerin Luisa Hartema (25) und Moderatoren-Urgestein Ulrich Meyer (64) doppelte Bescherung.