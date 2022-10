Rihanna präsentierte sich bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere in einem figurbetonten grauen Paillettenkleid.

Was für ein Comeback! Rihanna (34) lief mit ihrem Freund, Rapper A$AP Rocky (34), über den roten Teppich der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere in Hollywood. Für ihr erstes Red-Carpet-Event nach der Geburt ihres Kindes im Mai hatte sich die Musikerin und Unternehmerin am Mittwochabend in ein ganz besonderes Outfit geworfen.

Herbst/Winter-Kollektion des Labels Rick Owens

Das figurbetonte Paillettenkleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2022 des Labels Rick Owens zeichnet sich durch einen trägerlosen Ausschnitt, einen Fischschwanz-Rock und Schößchen-Details aus. Die Nähte sind in einem anderen Grauton vom farblichen Grundton des Kleides abgesetzt.

Das glamouröse Make-up der von ihr gegründeten Marke Fenty Beauty bestand aus einem grauen Metallic-Lidschatten, Bronzer, Rouge und mehreren Schichten Mascara für Volumen und Länge.

Arm in Arm und Ton in Ton lief Rihanna mit ihrem Freund über den lila Teppich. Der zeigte sich in einer übergroßen hellgrauen Jacke und dazu passender Hose.

"Lift Me Up" im "Black Panther 2"-Soundtrack

Ebenfalls am Mittwoch bestätigt Rihanna, dass ihr neuer Song "Lift Me Up" erscheinen wird. Er ist Teil des Soundtracks des kommenden "Black Panther"-Blockbusters und ihre erste neue Single als Lead-Künstlerin seit 2016.

"Black Panther: Wakanda Forever" startet am 9. November in den Kinos.