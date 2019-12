Rihanna: Rätselraten um ihr neues Album

Fans von Rihanna (31, "Diamonds") warten sehnsüchtig auf das neunte Album der Künstlerin. Diese Hoffnungen haben nun jedoch einmal mehr einen Dämpfer verpasst bekommen. Der Popstar erlaubte sich bei Instagram einen kleinen Scherz auf Kosten seiner Anhänger. "Ich, wie ich mir ganz allein 'R9' anhöre und mich weigere, es zu veröffentlichen", schrieb sie zu einem Video, in dem ein kleiner Hund im Rhythmus des Rap-Songs "Jump Around" in einem Karton herumhüpft.

Rihanna hat offenbar Spaß daran, ihre Fans zu veräppeln. Schon länger beschweren sich diese darüber, dass der Popstar über sein Modelabel Fenty zwar neue Kleidung vertreibt, aber seit 2016 keine neue Musik mehr veröffentlicht hat. Erst im Juni dieses Jahres brachte Rihanna daraufhin ein T-Shirt mit einem Drachenmotiv und dem Schriftzug "No More Music" ("Keine Musik mehr") auf den Markt. Dabei müssen sich Fans der Sängerin gar keine Sorgen machen: Das neunte Studioalbum wurde bereits vor über einem Jahr offiziell angekündigt.