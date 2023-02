Rihanna kombinierte in New York City Overknee-Stiefel mit einem Minirock.

Sängerin im lässigen Date-Look in New York City

Rihanna Sängerin im lässigen Date-Look in New York City

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky haben eine Date-Night in New York City verbracht. Die Sängerin entschied sich für einen lässigen Look.

Die frischgebackenen Eltern Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) haben einen Abend in New York City genossen. Fotos zeigen das Paar in lässigen Looks. Bei der Sängerin wurde vor allem ein Detail zum Hingucker: Sie trug schwarze XXL-Overknee-Stiefel, die fast ihre gesamten Beine bedeckten. Dazu kombinierte sie ein weit geschnittenes weißes T-Shirt, auf dem das aufgedruckte Cover des Albums "Birth of a Prince" von Rapper RZA (53) prangte. Ein schwarzer Mini-Jeansrock und eine große Handtasche in Schlangenhaut-Optik komplettierten das extravagante Outfit.

Ihren Look rundete Rihanna mit einer dunklen Sonnenbrille und rotem Lippenstift ab. Die vordere Partie ihrer langen schwarzen Haare hatte sie zu zwei Zöpfen nach hinten gebunden, ihre lange Mähne fiel ihr über die Schultern.

Auch A$AP Rocky im Lässig-Look

A$AP Rocky trug ein bequemes Outfit mit braun kariertem Hemd, weißem T-Shirt und weiter Jeans. Dazu kombinierte der Rapper schwarz-weiße Sneaker und eine lila Baseballmütze. Das Paar schien bei seiner Date-Night gut gelaunt zu sein.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit wenigen Monaten Eltern. Wie US-Medin übereinstimmend berichteten, ist der Popstar im Mai Mutter geworden. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Die beiden Musiker machten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich. Bei der Met Gala Mitte September 2021 in New York gaben Rihanna und A$AP Rocky schließlich ihr Red-Carpet-Debüt.