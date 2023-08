Für Rita Ora scheint die eigene Familienplanung derzeit ein wichtiges Thema zu sein. Sie wünscht sich Kinder mit Ehemann Taika Waititi.

Sängerin Rita Ora (32) wünscht sich, gemeinsam mit Ehemann Taika Waititi (48) eine Familie zu gründen. Das soll sie laut "Daily Mail" in einer kommenden Folge von "Running Wild With Bear Grylls" ausgeplauert haben. In der Show sagte sie demnach: "Ich möchte natürlich gerne Kinder haben, wenn die Zeit reif ist. Die Daumen sind gedrückt."

Rita Ora wünscht sich mehr Privatsphäre

Außerdem habe sie geschworen, ihr Privatleben mehr zu schützen. Das sei in den letzten Jahren ein stetiger Kampf gewesen. "Ich lebe mein Leben seit gut zehn Jahren in der Öffentlichkeit und habe viel für mein persönliches Leben und für meine Karriere gelernt."

Mit der Hochzeit im August 2022 hat die Sängerin bereits einen ersten Schritt in ein zurückgezogenes Leben gemacht: "Bei der Hochzeit haben wir uns entschieden, sie sehr klein zu halten, weil das wichtig für uns war. Das habe ich so zuvor noch nie gemacht." Sie habe immer gedacht, es sei ihr Job als Person des öffentlichen Lebens alles teilen zu müssen. "Aber das muss man gar nicht", so Ora über ihre Erkenntnis.

Rita Oras Ehemann Taika Watitit hat bereits eine Ehe hinter sich. Aus der Beziehung zu seiner Ex-Frau hat er zwei Töchter im Alter von elf und sieben.