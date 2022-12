Sänger Robbie Williams plant eine eigene Talentshow. Das "noch nie" dagewesene Format könnte mit einer Comedyserie zusammenhängen.

Sänger Robbie Williams (48) hat dem britischen "Mirror" verraten, dass er im Jahr 2023 mit einer eigenen Talentshow starten will. "Ich habe diese Idee für eine Talentshow, die es so noch nie gegeben hat, auf eine andere Art und Weise", wird er zitiert. Im selben Gespräch kündigte er zudem eine Serie an: "Ich habe eine Fernsehserie geschrieben, die eine dunkle Komödie ist." Ob und wie die beiden Formate miteinander zusammenhängen, ist nicht klar.

Bereits Talentshow-Erfahrung

Robbie Williams hat Erfahrung mit Talentshows und war 2018 zusammen mit seiner Frau Ayda Field (43) Juror bei "The X Factor" von und mit Simon Cowell (63).

Von eigenen TV-Ideen berichtete Williams bereits im Mai 202 während der Corona-Hochphase. Ebenfalls dem britischen "Mirror" sagte das ehemalige Take-That-Mitglied damals: "Es gibt einen neuen Pfad, den ich beschreiten werde - Fernsehen. Und ich bin total begeistert davon." Fünf Formate seien in Arbeit. Weitere Details verriet der englische Popstar zwar noch nicht, aber nach seiner Jury-Tätigkeit bei der Talentshow "The X Factor" scheint er auf den Geschmack gekommen zu sein.