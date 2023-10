Robbie Williams trat in der Messe Essen rund eine Stunde lang auf.

10.000 Mitarbeiter, ein Megastar und der Kanzler: Bei der RWE-Jubiläumsparty sang Robbie Williams, Olaf Scholz übernahm die Begrüßung.

Viele Firmenfeiern bestechen vor allem durch ihre Langeweile - nicht so beim Energieversorgungskonzern RWE. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am gestrigen Samstagabend in der Messe Essen zu einer großen Party zum 125-jährigen Jubiläum des Unternehmens eingeladen. Das Besondere dabei waren vor allem die ganz besonderen Gäste: Zum einen heizte kein Geringerer als der Weltstar Robbie Williams (49) ein, zum anderen schaute ausgerechnet Bundeskanzler Olaf Scholz (65) auf eine kurze Stippvisite vorbei.

Laut eines Berichts in der "Bild"-Zeitung, stand Williams rund eine Stunde auf der Bühne. Eine Zuschauerin über das Konzert: "Er hat seine üblichen Späße mit dem Publikum gemacht, sich ein, zwei Zuschauer herausgesucht und mit denen geredet, Shirts ins Publikum geworfen, es war also alles wie auch auf einem großen Konzert." Das private Konzert von Williams sollte demnach eigentlich eine Überraschung werden, man habe dieses Highlight aber nicht geheim halten können, heißt es weiter.

Olaf Scholz hielt die Eröffnungsrede

Der eigentlich noch größere Stargast war ausgerechnet Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD), der die Eröffnungsrede der RWE-Party hielt. Anschließend stand der Regierungschef bei einigen Gästen sogar für Selfie-Aufnahmen zur Verfügung.

