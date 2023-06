Robert De Niro und Tiffany Chen besuchten die Eröffnung des 22. Tribeca Film Festivals in New York. Der Schauspieler hatte es einst mit Produzentin Jane Rosenthal ins Leben gerufen.

Die Nachricht, dass Robert De Niro mit 79 Jahren noch einmal Vater wurde, hat für Aufsehen gesorgt. Jetzt gönnte er sich eine Baby-Auszeit.

Zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter sind Schauspieler Robert De Niro (79) und seine Freundin Tiffany Chen zur Eröffnung des Tribeca Film Festivals in New York gekommen. Bereits im Mai hatten sie sich eine Baby-Auszeit genommen und eine Party in Cannes besucht.

Er im Anzug, sie im Cocktailkleid

Am Mittwochabend (7. Juni) betraten sie den roten Teppich in New York und posierten für die Fotografen, wobei Tiffany Chen ernst in die Kameras blickt. De Niro, der das Film Festival mitbegründet hatte, trug an dem Abend einen locker sitzenden Anzug und ein Poloshirt. Tiffany Chen, die laut "Daily Mail" 45 Jahre alt ist, wählte ein schwarzes Cocktailkleid und einen beigefarbenen Cardigan.

Es ist bereits der zweite Auftritt des Paares nach der Geburt seiner Tochter Gia Virginia am 6. April. Im Mai genossen sie im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes einen gemeinsamen Party-Abend. Mit De Niros Kollegen Leonardo DiCaprio (48) und Regisseur Martin Scorsese (80) feierten sie am 20. Mai. Erst wenige Tage zuvor hatten sie die Welt mit der Nachricht vom erneuten Nachwuchs für den 79-jährigen De Niro überrascht.

Sieben Kinder von vier Frauen

Gia Virginia, deren älteste Schwester 51 Jahre älter als sie ist, ist das siebte Kind De Niros. Er hat zusammen mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott (78) die Kinder Drena (51) und Raphael (46). Mit seiner ehemaligen Freundin Toukie Smith (70) teilt er die Zwillinge Aaron und Julian (27). Von Ex-Frau Nummer zwei, Grace Hightower (68), stammen Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11).

Tribeca Film Festival dauert zwölf Tage

Es ist die 22. Ausgabe des Tribeca Film Festivals. Eröffnet wurde die zwölftägige Veranstaltung mit dem Film "Kiss The Future". Weitere Stars nahmen teil, etwa Matt Damon und Brendan Fraser. Es gibt in den nächsten Tagen viele Filmvorführungen, Diskussionsrunden und Konzerte. Dazu werden rund 130.000 Besucher erwartet.