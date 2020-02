Robert Pattinson: Kameratest zeigt ihn zum ersten Mal als Batman

Mit Spannung wird "The Batman" erwartet. In dem neuen Film, den Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen: Revolution") verantwortet, wird "Twilight"-Star Robert Pattinson (33) zum Dunklen Ritter im Batsuit. Die Dreharbeiten haben in London bereits begonnen und Reeves hat nun den ersten Blick auf den neuen Batman enthüllt.

"Das ist überwältigend"

In einem kurzen Video des Kameratests, das der Regisseur auf seinem Twitter-Account veröffentlicht hat, ist Pattinson erstmals als Batman zu sehen. Der Clip ist sehr dunkel und untermalt mit dramatischer, bedrohlich wirkender Musik des Komponisten Michael Giacchino (52). Zunächst nähert sich die Kamera dem neuen Batsuit, der offenbar ein neues Brustemblem aufweist. Ganz zum Schluss erst hebt Pattinson sein Kinn und zeigt sich im Fledermaus-Kostüm.

Die Reaktionen auf Twitter sind gemischt. Viele Fans begeistert der Look von Pattinson: "Der Anzug ist unglaublich" oder "Matt Reeves, Ich schulde dir mein Leben. Das ist überwältigend. Danke. Danke. Danke", ist etwa in den Kommentaren des Clips zu lesen. Doch es gibt auch negative Tweets. "Was für eine Herabstufung" oder "Ich weiß nicht, ich finde, er sieht verdammt dünn aus", heißt es zum Beispiel von Seiten der Kritiker.

"The Batman" soll im Juni 2021 in die Kinos kommen. Neben Robert Pattinson als Titelfigur sind Zoë Kravitz (31) als Catwoman, Colin Farrell (43) als der Pinguin, Paul Dano (35) als Riddler und John Turturro (62) als Gangsterboss Carmine Falcone dabei. Jeffrey Wright (54) wird zu Commissioner Gordon und Andy Serkis (55) zu Butler Alfred Pennyworth.