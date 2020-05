Robert Rodriguez: Für "The Mandalorian" im Einsatz

Filmmacher Robert Rodriguez (51, "Sin City") hat bestätigt, dass er als Regisseur für die zweite Staffel von "The Mandalorian" gearbeitet hat. Auf Twitter postete er ein Foto von sich "mit dem größten Star des Universums" - Baby Yoda alias "Das Kind".

"Demutsvoll kann ich sagen, dass ich gerade das sehr seltene Privileg hatte, den größten Star im Universum zu inszenieren", schrieb Rodriguez zu dem Bild, auf dem "Das Kind" neben ihm auf einem Stuhl sitzt. Auch Peyton Reed (55, "Ant-Man and the Wasp") verriet auf Twitter, dass er bei einer der Episoden von Staffel zwei Regie führte. Unter den weiteren Regisseuren für die neuen Folgen befinden sich unter anderem Showrunner Jon Favreau (53, "Iron Man") und Dave Filoni (45).

Gibt es Überraschungen für die Fans?

Die Produktion der zweiten Staffel der "Star Wars"-Serie, die auf dem Streamingdienst Disney+ läuft, ist bereits abgeschlossen. Als Schauspieler neu dabei sind unter anderem Rosario Dawson (40) und Michael Biehn (63). Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden zudem auch in den kommenden Episoden wieder an Bord sein, allen voran Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des "Mando" alias Din Djarin. Ebenfalls mit dabei sind wieder Gina Carano (38) in der Rolle der Cara Dune und Carl Weathers (72) als Greef. Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon wird vermutlich der Hauptgegner in Staffel zwei werden.

Die neuen Folgen sollen ab Herbst zu sehen sein. Insider haben laut "Deadline" angedeutet, dass mehrere Figuren aus der Skywalker-Saga in der zweiten Staffel der Serie auftauchen könnten. Die Fans spekulieren bereits über Comebacks für Boba Fett und Darth Maul...