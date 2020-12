Robin Schulz hat mit "Sugar" das dritte Mal Diamant-Status erhalten. Fans dürfen sich zudem schon bald auf ein neues Album des DJs freuen.

Robin Schulz (33) kann sich über eine weitere, besondere Auszeichnung freuen. Neben "Prayer in C" und "Waves" hat nun auch sein Erfolgshit "Sugar" Diamant-Status erhalten. Damit ist der DJ der erste deutsche Künstler mit drei Diamant-Singles. Zudem kündigt Schulz mit "IIII" sein viertes Album an, das am 26. Februar 2021 erscheinen soll.

Einige Songs der neuen Platte sind bereits vorab veröffentlicht worden, darunter "Speechless" (feat. Erika Sirola), "All This Love" (feat. Harloe), "Rather Be Alone" (feat. Nick Martin & Sam Martin), "In Your Eyes" (feat. Alida), "Alane" (feat. Wes) und die aktuelle Single "All We Got" (feat. Kiddo). Mit der Veröffentlichung von "IIII" dürfen sich Fans Anfang des kommenden Jahres auf weitere elf Tracks freuen.