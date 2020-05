Rock am Ring und Rock im Park: Der Ticketumtausch beginnt

Fans der Festivals Rock am Ring und Rock im Park können ab sofort ihre bereits gekauften Tickets auf 2021 übertragen lassen. Dafür gibt es eine Onlineplattform, über die sich die Rückerstattungen in Form eines Umtauschs unkompliziert in wenigen Schritten bestätigen lassen, heißt es auf der Webseite. Die nächste Ausgabe der Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg findet vom 11. bis 13. Juni 2021 statt. "Baldmöglichst" sollen auch weitere Optionen für Ticketkäufer bekanntgegeben werden, die sich noch nicht zu einer Teilnahme im nächsten Jahr entschlossen haben. Informationen zum Line-up und Vorverkaufsstart 2021 seien in Vorbereitung.

Die beiden ausverkauften Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring waren Mitte April abgesagt worden. Die Bundesregierung hatte zuvor beschlossen, wegen der Corona-Pandemie das bestehende Verbot von Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August zu verlängern. Zum geplanten Veranstaltungszeitpunkt am ersten Juni-Wochenende wurden knapp 175.000 Fans erwartet. Rock am Ring hätte 2020 sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert, Rock im Park hätte zum 25. Mal stattgefunden.