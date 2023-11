Das Familienleben aus der Perspektive eines Rockstars: Rod Stewart spricht in einem neuen Interview über die Liebe zu seinen acht Kindern.

Rocklegende Rod Stewart (78) ist insgesamt achtfacher Papa und auf jedes seiner Kinder stolz. In einem neuen Interview mit dem Luxus-Lifestyle-Magazin "Haute Living" sprach er davon, wie sehr er sich darüber freue, dass sich alle seine Söhne und Töchter so prächtig entwickelt hätten.

Außerdem gestand Stewart, als Vater im Vergleich zu seinen eigenen Eltern nicht besonders streng zu sein. Im Gespräch mit dem Magazin sagte er: "Ich glaube nicht, dass ich mit meinen Kindern so streng bin wie meine Mutter und mein Vater - insbesondere mein Vater." Seiner Meinung nach habe sich das positiv auf die Entwicklung seiner Kinder ausgewirkt.

"Ich bin sehr stolz auf sie alle"

"Ich bin ihnen gegenüber sehr nachsichtig", so Rod Stewart. "Keiner ist in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ein Paar haben sich mit Drogen beschäftigt, aber das ist jetzt vorbei. Ich bin sehr stolz auf sie alle." Am meisten schätze er es, nach längeren Reisen wieder im Kreis seiner Familie sein zu können: Er vermisse seine Familie "so sehr", wenn er unterwegs sei, sagte der 78-Jährige. Das Zusammensein mit seinen Lieben sei "ein wunderbarer Luxus", wenn er nach Hause komme.

Zusammen mit seiner ehemaligen Partnerin Susannah Boffey hat Rod Stewart seine älteste Tochter Sarah (59). Mit seiner Ex-Frau Alana Stewart hat er die Kinder Kimberly (44) und Sean (43). Aus der Beziehung zu Ex-Freundin Kelly Emberg stammt Tochter Ruby (36), während aus der Ehe mit Ex-Frau Rachel Hunter die Kinder Renee (31) und Liam (29) hervorgingen. Mit seiner aktuellen Ehefrau Penny Lancaster, hat er die Söhne Alastair (17) und Aiden (12).

Im Interview verriet Stewart aber auch, dass ihn seine Eltern trotz ihrer Strenge bei seinem Traum unterstützt hätten, Musiker zu werden. "Sie waren äußerst kooperativ mit mir", erinnert er sich zurück. Sein Vater habe ihm seine erste Gitarre gekauft. "Ich bitte alle Eltern da draußen, die Kinder haben, die Musik machen wollen, sie zu ermutigen, denn diese Chance sollte jeder haben."