Rod Stewart hatte beim Tour-Abschluss in Edinburgh eine Überraschung parat: Seine 94-jährige Schwester unterstützte ihn auf der Bühne.

Was für eine tolle Geste von der Rock-Legende Rod Stewart (78). Wie unter anderem der britische "Mirror" berichtet, war bei seinem Abschluss-Konzert der aktuellen Großbritannien-Tournee eine ganz besondere Background-Sängerin auf der Bühne: seine 94 Jahre alte Schwester Mary. Der Zeitung erzählte Stewart nach seinem Auftritt, dass es für ihn eine ganz besondere Freude gewesen sei, mit seiner großen Schwester gemeinsam in der schottischen Stadt Edinburgh zu sein. Auch seine Schwester habe es geliebt, "mit 94 Jahren noch auf einer Rock'n'Roll-Bühne zu stehen".

"Sie hat und wird mich weiterhin über das Leben lehren", sagte Stewart außerdem über seine Schwester. Mary, die in einer Schottland-Flagge gehüllt zum Rod-Stewart-Megahit "Sailing" von ihrem Bruder ins Rampenlicht gebeten wurde, strahlte in den Armen ihres Bruders über das ganze Gesicht. Anschließend wurde sie von ihm gebeten, sich in die Reihe der anderen Sängerinnen zu stellen, um mitzusingen. Die beiden Abschluss-Termine im berühmten Schloss von Edinburgh bildeten den Höhepunkt der ausverkauften Tournee von Rod Stewart durch sein Heimatland Großbritannien. Stewart selbst wurde zwar in der Nähe Londons geboren, ist allerdings das Kind schottischer Zuwanderer und machte in seiner jahrzehntelangen Karriere nie einen Hehl um die Herkunft seiner Familie. Unter anderem gilt er als Edelfan des schottischen Fußball-Vereins Celtic Glasgow.

Rod Stewart hatte insgesamt vier Geschwister - nur noch Mary lebt

Rod Stewart ist das jüngste von insgesamt fünf Kindern seiner Eltern Elsie und Robert. Seine Geschwister kamen allesamt noch in Schottland zur Welt. Seine älteren Brüder Bob und Don verstarben beide im vergangenen Jahr im Alter von 88 bzw. 94 Jahren. Stewart selbst sagte im November 2022 zum Tod seiner Angehörigen: "Ich habe in den letzten zwei Monaten zwei meiner besten Freunde verloren." Seine zweite Schwester Peggy starb bereits im Jahr 1975 im Alter von nur 40 Jahren an den Folgen ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung.