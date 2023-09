Der britische Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er werde "immer in unseren Erinnerungen weiterleben", teilte seine Familie mit.

Der britische Schlagerstar und Liedermacher Roger Whittaker (1936-2023) ist im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Frankreich verstorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Whittaker sei demnach bereits am 13. September gestorben und seine Familie, darunter seine Ehefrau Natalie (82), sei während der letzten Stunden bei ihm gewesen.

Zudem soll Whittaker dem Bericht zufolge bereits beerdigt worden sein. Auch seine Plattenfirma Sony Music habe der dpa bestätigt, dass der Sänger in der vergangenen Woche gestorben ist.

Roger Whittaker: "Ein ikonischer Künstler"

Die "Deutsche Roger Whittaker Fan Page" veröffentlichte auf Facebook ein Statement, das von der Familie des Sängers stamme und in Absprache mit Sony Music entstanden sei. "Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unser geliebter Roger Whittaker am 13. September 2023 in Frieden in Anwesenheit seiner Familie von uns gegangen ist", heißt es darin.

Man wolle sich "bei allen für ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl bedanken". Der Sänger sei "ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater" gewesen. Er habe "in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben". Auf der Seite hieß es wenige Tage zuvor bereits in einem Statement, das ebenso von Whittakers Familie stammen soll, dass der Sänger erkrankt sei und sich im Krankenhaus befinde.

Roger Whittaker nahm in seiner langen Karriere unzählige Platten auf und verkaufte laut Medienberichten mehr als 55 Millionen Tonträger. Insbesondere auch in Deutschland feierte Whittaker, der sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, große Erfolge. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Durham Town" (1969), das unter anderem von Elvis Presley (1935-1977) gecoverte "The Last Farewell" (1971) und "Albany" von 1981.