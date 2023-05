Prinz George gehört zu den vier Pagen des Königs bei der Krönung. Bei dessen Einzug in die Westminster Abbey trug er dessen Mantelschleppe.

Als Zweiter in der Thronfolge hat auch der kleine Prinz George (9) eine wichtige Aufgabe bei der Krönung erhalten. Er dient bei der Krönungszeremonie als Page of Honor, also Ehrenpage. Beim Einzug in die Westminster Abbey trug er als einer von vier Pagen die Schleppe von König Charles III. (74). Alle Jungen tragen zu der Zeremonie traditionelle Uniformen in Rot mit goldenen Spitzenstickereien und blauen Samtmanschetten, die laut britischer "Daily Mail" zum ersten Mal bei der Krönung von König Edward VII. im Jahr 1902 zu sehen waren. Die anderen Pagen sind allesamt Söhne von mit dem Königshaus verbundenen Familien: Lord Oliver Cholmondeley (13), Nicholas Barcley (13) und Ralph Tollemache (12).

Familie vereint

George übernahm seine erste Aufgabe souverän und brachte das Ende der Schleppe jeweils zu seinem richtigen Platz. Neben dem Neunjährigen sind natürlich auch seine Eltern, Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sowie seine Geschwister Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in der Kirche anwesend.

Camillas Ehrenpagen

Auch Königin Camilla (75) wird von vier Ehrenpagen unterstützt. Ihre Schleppe trugen ihre Enkel Gus und Louis Lopes (13) sowie Freddy Parker Bowles (12) und ihr Großneffe Arthur Elliot (11). Der 13-jährige Gus hatte vor der Krönung für einen Schreckmoment gesorgt. Er hatte sich im Urlaub bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen. Der Gips ist inzwischen entfernt, nur ein kleiner weißer Verband blitzte unter dem Ärmel hervor.