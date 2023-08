Im schicken Anzug hat sich Romeo Beckham das Spiel FC Arsenal gegen Manchester City angesehen. Dabei fieberte er fleißig mit.

Romeo Beckham (20) hat beim Fußballspiel um den Community Shield mit dem FC Arsenal mitgefiebert. Dabei lieferte er am Sonntag (6. August) im Wembley-Stadion eine lustige Grimassen-Show ab.

Applaus im Anzug

Mit seinem Kollegen vom FC Brentford, Max Dickov (21), verfolgte der Beckham-Spross und Nachwuchs-Kicker gebannt das Spiel zwischen FC Arsenal und Manchester City. Die beiden Männer hatten sich für das Fußballstadion überraschend schick gekleidet und schwarze Anzüge mit Krawatten gewählt. Die Fotografen hielten unter anderem fest, wie sie die Augen zusammenkniffen und ihre Münder aufrissen. Besonders Romeo Beckham sorgte mit seinen Grimassen für lustige Bilder.

Das Spiel endete mit einem Elfmeterschießen. Dabei setzte sich der FC Arsenal mit 4:1 durch und beendete die Titelserie von Triple-Sieger Manchester City. Der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) bejubelte den Arsenal-Sieg in seiner Instagram-Story. Er hatte von 2014 bis 2015 in der Jugendmannschaft gespielt. Zwischendurch hielt er die Partie auch mit seinem Smartphone fest und knipste fleißig Fotos.

Ganz verliebt mit Mia Regan

Einen Tag zuvor hatte er auf seiner Seite einen Rückblick auf das Glastonbury Festival geteilt, in dem er sich küssend mit Mia Reagan (20) zeigt. Vergangenes Jahr gab es Gerüchte, der Fußballspieler und das Model hätten sich nach drei Jahren getrennt. Doch inzwischen sieht man die beiden wieder häufig verliebt zusammen. So knutschten sie etwa vor einem Monat im Publikum beim Wimbledon-Turnier. Zu den Festivalbildern kommentierte der 20-Jährige: "Verrückt, was für ein Glück ich mit dieser Person habe."