Romina Palm hatte am Montag keinen Grund zum Lachen.

Zum zweiten Mal in ihrem Leben ein anaphylaktischer Schock: Romina Palm musste ins Krankenhaus.

Romina Palm (24) musste ins Krankenhaus. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin hatte einen anaphylaktischen Schock erlitten. In einer Instagram-Story informierte die Influencerin am Montag ihre Followerinnen und Follower über die allergische Überreaktion.

Palm postete ein Foto, das sie in einem Krankenbett zeigt. In ihrem rechten Arm steckt eine Infusionsnadel. "Der Grund, weshalb heute noch nichts von mir kam", schrieb das Model zu dem Bild. Normalerweise meldet sich das Model täglich bei seinen Fans.

Zum zweiten Mal in ihrem Leben allergischer Schock

Sie habe einen wunderschönen Abend erlebt, so Romina Palm, ehe sie "plötzlich einen anaphylaktischen Schock bekommen habe". "Das zweite Mal in meinem Leben, mit den gleichen Symptomen", habe sie diese Immunreaktion erlitten. Um welche Symptome es sich genau handelte, führte sie nicht aus.

Romina Palm bedankte sich bei dem Rettungsdienst, der sich "bestens" um sie gekümmert habe. Auch jetzt im Krankenhaus werde sie gut versorgt. Zum Text setzte sie ein Emoji eines verbundenen Herzens.

Das ist ein anaphylaktischer Schock

Bei einem anaphylaktischen Schock handelt es sich um die stärkste Form einer allergischen Reaktion des Immunsystems auf körperfremde Eiweißstoffe. Es kann bis zu Organversagen und einem tödlichen Kreislaufzusammenbruch kommen.

Ein anaphylaktischer Schock kann durch Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln oder Medikamenten ausgelöst werden. Auch Insektenstiche können zu dieser heftigen körperlichen Reaktion führen.