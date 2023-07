Ronan Keating muss einen schweren Verlust hinnehmen. Sein älterer Bruder ist bei einem tragischen Autounfall in Irland ums Leben gekommen.

Schwerer Verlust für Ronan Keating (46): Wie das britische Online-Portal "The Sun" berichtet, ist der ältere Bruder des Musikers bei einem tragischen Autounfall gestorben. Dem Bericht zufolge habe Keating "alles stehen und liegen gelassen", um nach Irland zu reisen und seine Familie zu unterstützen.

Tragischer Unfall auf dem Weg zum Fußballspiel ihres Sohnes

Ciaran Keating und seine Frau Annmarie seien auf dem Weg zu einem Fußballspiel ihres Sohnes Ruairi gewesen, als das Unglück passiert sei. Der Unfall habe sich am Samstagnachmittag an einer Stelle in Swinford im County Mayo ereignet, die als Unfallschwerpunkt bekannt sei. Während der dreifache Vater durch den Zusammenstoß mit einem anderen Auto tödliche Verletzungen erlitten habe, sei seine Frau schwer verletzt worden, aber am Leben geblieben. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs habe den Unfall ebenfalls überlebt.

Freunde von Ronan Keating sagten der "Sun" im Gespräch, dass der Musiker aufgrund des Tods seines Bruders "absolut am Boden zerstört" sei, er aber versuche "seiner Familie zuliebe stark zu bleiben". Der tragische Unfall habe die Familie wie ein "grausamer Blitz aus heiterem Himmel" getroffen.

Wie "Daily Mail" berichtet, habe sich die Tragödie nur wenige Tage vor dem 28. Geburtstag von Fußball-Profi Ruairi ereignet. Dessen Verein Cork City FC nahm in einem Statement Anteilnahme am tragischen Verlust ihres Spielers: Alle seien zutiefst betrübt über den Tod von Ciaran Keating. "Wir sprechen Ruairi und der gesamten Familie Keating in dieser außerordentlich schwierigen Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus. Möge er in Frieden ruhen."