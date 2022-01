Apple-TV+ plant ein Biopic über Hollywood-Ikone Audrey Hepburn. Rooney Mara soll darin die Schauspielerin verkörpern.

Der Streamingdienst Apple TV+ arbeitet an einem Biopic über Hollywood-Ikone Audrey Hepburn (1929-1993). Wie das US-Branchenportal "Variety" berichtet, soll Schauspielerin Rooney Mara (36, "Nightmare Alley") darin den Schauspielstar verkörpern. Regie soll der Oscar-nominierte "Call Me by Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino (50) führen. Das Drehbuch stammt demnach von Michael Mitnick (38, "The Staggering Girl").

Handlung des Biopics noch nicht bekannt

Die konkrete Handlung des Films über die Schauspiel-Legende, die in den 1950er und 60er Jahren mit Filmen wie "My Fair Lady", "Frühstück bei Tiffany" oder "Charade" zum Weltstar und Mode-Ikone wurde, ist noch nicht bekannt. Die Karriere der Schauspielerin spannte sich über vier Jahrzehnte. Audrey Hepburn ist eine der wenigen Personen mit EGOT-Status - Emmy-, Oscar-, Grammy- und Tony-Gewinnerin. In ihren späteren Jahren widmete sich die in Belgien geborene Schauspielerin ihrer Arbeit als UNICEF-Sonderbotschafterin.

Rooney Mara wurde bereits zwei Mal für einen Oscar nominiert: 2012 als beste Hauptdarstellerin für "Verblendung" und 2016 als beste Nebendarstellerin für "Carol". Für das Biopic über Audrey Hepburn ist Mara auch als Produzentin mit an Bord.